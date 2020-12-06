Damadını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi

Kocaeli Çayıorova İlçesinde kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Fikret Demiral'ı, annesinin yanında öldürerek polis merkezine teslim olan Mehmet A. tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre şu şekilde gelişti: Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Fikret Demiral'in (33) ismi öğrenilemeyen eşi, evi terk ederek babası Mehmet A'nın (48) evine döndü. Fikret Demiral, boşanma aşamasında olduğu eşinin yanında bulunan çocuğunu görmek için, yanına annesini de alarak kayınpederi Mehmet A'nın Çayırova İlçesi Özgürlük Mahallesi Aksoy Caddesi üzerinde bulunan evine geldi.



Öldürülen Fikret Demiral

Demiral ile kayınpederi Mehmet A. arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Mehmet A. evde bulunan tabancasını alıp art arda damadına ateş açtı. Damat Demiral kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Mehmet A. polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerinden ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Demiral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kayınpeder Mehmet A. Gebze Adliyesine sevk edildi.