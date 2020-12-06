Dilara için seferber oldular

Kocaeli İzmit İlçesinde 4 buçuk yıl önce meydana gelen olayda, Şencan ailesinin evinde yangın çıktı. O yangında Henüz 6 aylık olan Dilara Şencan, alevler içerisinden son anda kurtarıldı. Ancak vücudunun farklı yerlerinde, yangın nedeniyle ileri derece yanıklar oluştu. Bu duruma Dilara Minik bedeni ile verdiği yaşam savaşını kazandı. Tedavisi bitip taburcu olduktan bir süre sonra, yangın nedeniyle mağdur olan ailesi Gebze İlçesi Köşklüçeşme Mahallesinde kiralık bir eve taşındı. Aile yeniden bir hayat kursa da, Dilara hatırlamadığı o yangının izlerini yüzünde taşımayı sürdürüyor. Hatta o izler nedeniyle, hem büyük hem de küçüklerin meraklı bakışları ve sorularına maruz kalıyor oldukça üzülen, son zamanlarda kızının bu bakışlar ve sorular nedeniyle içine kapanması ve dışarıya çıkmak istememesi üzerine çare arayan anne Altın Şencan, yaşadıklarını basın yolu ile duyurarak yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Şencan ailesinin basın aracılığı ile duyurduğu yardım çağrısına Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Valiliği kayıtsız kalmadı. Bakanlık Valiliğinin talimatları doğrultusunda Dilara Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir dizi tetkiklerden geçirildi. Dilara'nın tetkiklerinin Akdeniz Üniversitesinde görev yapan Prof.Dr. Ömer Özkan'a gönderileceği ve tedavisinin bu tarz ameliyatlarda uzman olan Özkan tarafından yapılacağı öğrenildi. Şencan ailesi aldıkları haber ile büyük bir mutluluk yaşadı.