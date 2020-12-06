Döviz basıp piyasaya sürdürüyordu! Sahte 700 bin dolarla suçüstü yakalandı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Parada Sahtecilik" soruşturması Beyoğlu İlçesi'nde açıldı. İddialara göre; şüpheli Y.B. (23), Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki ikamet adresinde sahte para hazırlıyordu. Adrese gerçekleştirilen operasyonda Y.B. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 10 bin dolarlık balyalar halinde toplam 70 adet 700 bin dolar değerinde sahte para, ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.