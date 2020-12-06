Eğirdir ikiye bölünüyor

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün, kirlilik ve su kaybı nedeniyle en dar kısmı olan Kemer Boğazı 1.8 kilometre genişliğinden 1.2 kilometreye düştü. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, mevcut durumun devam etmesi durumunda Eğirdir'in ikiye bölünerek iki farklı göl halini alacağı uyarısında bulundu. Tarım arazilerinde kullanılan kimyasal atıkların göle ulaşması nedeniyle yaşanan kirlilik, son günlerde gölde köpürmelere neden oldu. Ağustostaki ölçümlerde 520 kilometrekare olan göl yüzeyinin, 84 kilometrekare kayıpla 436 kilometrekareye düştüğünü belirten Dr. Kesici, su seviyesinin 16 metreden 6 metreye düştüğünü ifade etti. 1.8 kilometre ile gölün en dar noktası Kemer Boğazı mevkiinde karşıdan karşıya yüzmeden geçmek mümkün oldu.