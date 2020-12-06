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Eyüpsultan’da ihtara uymayan araç ’de yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da denetim yapan polislerin dur ihtarına uymayarak kaçan arabanın içindeki 3 kişi ’de yakalandı. Yakalanan 3 şüphelinin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 6.12.2020 16:06 ABONE OL
Eyüpsultan’da ihtara uymayan araç Başakşehir’de yakalandı

Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde hafta sonu kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri, şüpheli gördüğü 07 AEM 571 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı. Haber verilmesi üzerine içinde 3 şüphelinin olduğu otomobil, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kaçan araç Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'na geldiğinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından yakalandı.

Ekipler araçta bulunan Dursun Ç., Kadir Ç. ve Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı. Yakalanan 3 şüphelinin yapılan GBT sorgularının ardından sahte para, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmaktan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Eyüpsultan’da ihtara uymayan araç Başakşehir’de yakalandı
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