Fatma Şahin'den televizyonu olmadığı için kısıtlamadan haberi olmayan vatandaşa ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, evinde televizyon olmadığı için sokağa çıkma yasağını ihlal eden ayakkabı boyacısı Osman Özcan'ın evini ziyaret etti.

Aileye televizyon sağlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şahin, ailenin 4 yıldır Büyükşehir Belediyesinden destek aldığını aktardı.

Ziyaretinden kısa bir anı sosyal medya hesabından paylaşan Şahin; "Dün haberlerde de yayınlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadığı için boyacılık yapmak üzere sokağa çıkan bir hemşehrimiz vardı. Arkadaşlarımızın ilgileneceğini söylemiştim. Evine gidildi. Kendisiyle ve ailesiyle görüşüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal destek ekiplerimizin 4 yıldan bu yana aileyle ilgilendiğini öğrendim. Bugün ziyaretlerine gittim. Aileyle sohbet ettik. Niteliklerine uygun bir iş için yardımcı olmaya çalışacağız. Belediyenin verdiği desteğin kapsamı da genişletilecek." şeklinde açıklamada bulundu.