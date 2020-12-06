6 Aralık Bugün bakkallar ve marketler açık mı? A101, ŞOK, BİM ve Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile beraber vatandaşlar market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalara hız kazandırdı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ekmek, su, yiyecek gibi temel ihtiyaçların karşılandığı en yakın marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kısıtlamanın dışında tutuldu. Evlerinin temel ihtiyaçlarını şimdiden gidermek ve planlı hareket etmek adına resmi bilgileri takip eden vatandaşlar BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa market çalışma saatlerini merak ediyor. Peki Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Market çalışma saatleri 2020

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı ve market çalışma saatleri düzenlendi. Hafta sonlarının sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile beraber vatandaşlar hafta sonu temel ihtiyaçlarını almak amacıyla market çalışma saatleri için araştırmalar yapıyor. Peki marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

İşte market çalışma saatleri 2020