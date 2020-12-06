Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkandı

 cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkandı

Tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına birlikte il genelinde uyum sağlayan 'deki vatandaşlar evlerine kapanırken sokaklar belediye ekiplerine kaldı.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 6.12.2020 16:05 ABONE OL
Hakkari cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkandı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Hakkari, tam uyum sağladı. Tüm vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla sokaklar belediye ekiplerine kaldı.

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkarili vatandaşların kısıtlamaya tam anlamıyla uyduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti. Belediye olarak bütün cadde ve sokaklar ve toplu kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini ve caddelerin ilaçlı suyla yıkandığını belirten Başkan Akbıyık, kurallara uyarak el birliğiyle bu süreci atlatacaklarını belirtti.

Öte yandan Hakkariye bağlı Çukurca, Derecik, Yüksekova ve Şemdinli ilçe belediyeleri de aynı uygulamaları yaparak ilçenin cadde ve sokaklarını itfaiye ve temizlik ekipleriyle birlikte yıkayıp temizledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA