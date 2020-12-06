Hepsi çalıntı çıktı!

İstanbul'da hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik olaylarında çalınan cep telefonlarının satıldığı bir iş yerine baskın yapıldı. Adreste 26 çalıntı cep telefonu bulundu. Çalıntı cep telefonlarını suçlulardan düşük fiyatlara satın alarak sattığı iddia edilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalıntı cep telefonu satışı yapıldığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı ve iş yeri sahibi E.T. (34) gözaltına alındı. Adreste 26 çalıntı cep telefonu, 25 kayıt dışı cep telefonu, ithal yolla kayıt edilmiş 35 cep telefonu, faturasız üç dizüstü bilgisayar ve IMEI kopyalama cihazı ele geçirildi. İncelemelerde; ele geçirilen cep telefonlarının 2019 ve 2020 yılları içerisinde Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Başakşehir, Zeytinburnu, Eyüp, Bahçelievler, Esenyurt, Başakşehir, Şişli ve Pendik İlçeleri'nde meydana gelen 26 ayrı "Hırsızlık, Kapkaç ve Yankesicilik" suçları sonucunda elde edildiği tespit edildi. Çalıntı cep telefonlarını suçlulardan düşük fiyatlara satın alarak sattığı iddia edilen iş yeri sahibi şüpheli adliyeye sevk edildi.