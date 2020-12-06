Hırsızlıktan yakalandı! 15 yıl hapis cezası çıktı!

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Çiftlik ve Yazlık Mahallelerinde, 04 ve 5 Aralık 2020 günü meydana gelen 2 iş yeri ve bir resmi kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu MOBESE ve özel güvenlik kameraları incelemelerinden, olayı gerçekleştiren kişinin daha öncede benzer suçlardan sabıkası bulunan, ayrıca işlemiş olduğu bu suçlardan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan Y.K isimli kişi olduğunu tespit etti.

Şahısın adresini tespit eden polis ekipleri akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyon ile şahısı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Y.K'nın tamamlanan işlemleri sonrası Gölcük Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.