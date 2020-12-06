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ne zaman bitiyor? Fesih kısıtı (İşten çıkarma yasağı) ne zamana kadar uzatılmıştı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde uygulanmakta olan uygulaması için Aralık ayının gelmesiyle beraber araştırmalar da hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işçi ve işveren haklarının bu süreçte korunmasına yönelik birçok uygulama ve ödenek sunulmuştu. Öte yandan 17 Kasım tarihinde sona ermesi beklenen fesih kısıtının yeniden uzatıldığı bildirilmişti. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 6.12.2020 14:40 ABONE OL
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Fesih kısıtı İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatılmıştı?

İşten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar son günlerde vatandaşların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik alınan kararlardan birisi de bu fesih kısıtı olmuştu. 17 Kasım 2020 tarihinde sona ermesi beklenen yasa alınan yeni kararla beraber belirli bir süre daha uzatıldı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşte konuya dair son gelişmeler…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? FESİH KISITI NE ZAMANA KADAR UZATILMIŞTI?

Belirtilen sürenin sona ermesiyle beraber söz konusu kısıtlamanın bir süre daha uzatıldığı duyurulmuştu. Hem işveren hem de işçi haklarını korumaya yönelik salgın sürecinde birçok farklı düzenleme olduğu biliniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fesih kısıtının 2 ay süreyle uzatılmasına ilişkin olarak salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz ifadelerini kullanmıştı…

Flaş gelişme! İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İşveren ve işçilerin salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmeleri adına uygulanan 17 Kasım tarihinden itibaren alınan kararla bir süre daha uzatıldı.

Yapılan açıklamada; İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldığı ifade edildi...

Flaş gelişme! İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin,

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."

değerlendirmesinde bulundu.

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.

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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Fesih kısıtı (İşten çıkarma yasağı) ne zamana kadar uzatılmıştı?
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