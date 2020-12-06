Jandarma kayıp Alzheimer hastasını 7 kilometre uzakta buldu

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 06.12.2020 günü saat 16.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Beycuma Beldesi Hacıali Köyünde, Ş.V. (65-E) isimli şahsın alzheimer hastası olduğu ve kendisine ulaşılamadığı ihbarı alındı.

Olay ile ilgili olarak kayıp şahsın bulunması amacıyla arama çalışmaları başlatılırken, yapılan aramalar sonucunda söz konusu şahsın Hacıali köyünden yaklaşık 6-7 km uzaklıkta bulunan ormanlık alan içerisinde olduğu tespit edilmiş olup, kayıp Ş.V. isimli şahıs ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edildiği bildirildi.