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Jandarma kayıp Alzheimer hastasını 7 kilometre uzakta buldu

’ın Beycuma beldesinde kayıp Alzheimer hastası yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak ailesine teslim edildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 6.12.2020 20:26 ABONE OL
Jandarma kayıp Alzheimer hastasını 7 kilometre uzakta buldu

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 06.12.2020 günü saat 16.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Beycuma Beldesi Hacıali Köyünde, Ş.V. (65-E) isimli şahsın alzheimer hastası olduğu ve kendisine ulaşılamadığı ihbarı alındı.
Olay ile ilgili olarak kayıp şahsın bulunması amacıyla arama çalışmaları başlatılırken, yapılan aramalar sonucunda söz konusu şahsın Hacıali köyünden yaklaşık 6-7 km uzaklıkta bulunan ormanlık alan içerisinde olduğu tespit edilmiş olup, kayıp Ş.V. isimli şahıs ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edildiği bildirildi.

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Jandarma kayıp Alzheimer hastasını 7 kilometre uzakta buldu
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