Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Dün 31 bin 896 vaka tespit edildi, 6 bin 128 hastaya tanı kondu. 196 kişi vefat ederken, 4 bin 100 kişi de iyileşti. Hasta sayısı 533 bin 198'e, vefat sayısı 14 bin 705'e, ağır hasta sayısı ise 5 bin 800'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı, kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim" dedi. ANKARASAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Koca Twitter hesabından, "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor" bilgisini paylaştı.