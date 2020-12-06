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Kartepeli ebeveynlerin yüzü gülüyor

, sosyal belediyecilik kapsamında örnek projeleri arasında yer alan “” ziyaretlerini pandemi koşullarına ve kurallarına uygun olarak yerine getirerek Kartepelilerin mutluluğuna mutluluk katıyor.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 6.12.2020 13:06 ABONE OL
Kartepeli ebeveynlerin yüzü gülüyor

Kartepe Belediyesi "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Kartepeli ailelerin yeni doğan bebeklerine hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor.

Covid-19 tedbirlerine uygun olarak yeni bebek sahibi olan ailelerin sevinçlerini Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, adına paylaşan belediye ekipleri, ailelere de Hoş Geldin Bebek paketlerinden hediye ediyor.

Hoşgeldin bebek ekibi tarafından ziyaret edilen ailelere Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektubun da yer aldığı, Sağlık Bakanlığı onaylı çocuk sağlığına uygun içerisinde Su biberonu, mama biberonu, emzik tutmacı, emzik, çıngırak, Türk Bayrağı, emzirme örtüsünün yer aldığı hediye paketleri ile Kartepe'de yenidoğan her bebeğe hoş geldin deniliyor.

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Kartepeli ebeveynlerin yüzü gülüyor
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