Kartepe’nin evlatlarından özverili çalışma

Covid-19 önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile uygulamaya geçilen yeni kısıtlamalarda Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri 7/24 Kartepelilerin her türlü ihtiyaçlarını gideriyor. Covid-19'un ülkemizde görülmeye başladığı Mart ayından bu yan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri 132 aileye hijyen paketi, 904 ailenin günlük ihtiyaçlarını, 8044 aileye gıda yardımı, 104 aileye medical malzeme, 609 aileye ilaç temini, 196 ailenin ev temizliği, 18 evde tamir tadilat, 1298 kişiye giyim yardımı, 37 aileye soba yardımı, YAŞ-BAK aracılığı ile 4193 kişiye yardımcı sağlık hizmeti sağlarken, 175 ihtiyaç sahibi Kartepelinin özel günlerini kutladı.

SEVGİYİ HİSSETTİRELİM

Kartepe genelinde dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam edilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 genelgelerinin taviz verilmeden uygulandığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman; "Alo Evlat Sağlık Kulübümüz, hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte moral vermektedir. Bu dünyanın tecrübe ettiği zor bir sınav. Birçok sosyal alışkanlıklarımızı terk ediyoruz, revize ediyoruz. Bunun çocuklarımızın ve yaşlılarımız için travmaya dönüşmemesi lazım. Onlar her zamankinden daha çok sevdiğimizi hissettirelim. Bunu yüz yüze ve dokunarak değil, telefonlarla, sohbet ederek yapalım. İleride onlarla daha uzun vakit geçirebilmek için bugün uyguladığımız tedbirler çok önemli" açıklamasında bulundu.