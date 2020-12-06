Kavga ihbarına gittiler! Zehir yuvasıyla karşılaştılar!

İstanbul'un Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir kavga ihbarına giden Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri zehir yuvasına denk geldi.

İhbar üzerine gittikleri adreste yoğun bir uyuşturucu kokusu olduğunu fark eden polisler; F.K. (26) ve G.E. (27) isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda; üç kilo 571 gram ağırlığında toplam 11 bin 63 adet uyuşturucu hap, beş kilo 903 gram Skunk maddesi, bir kilo 376 gram Eroin maddesi, 290 gram Kokain maddesi, 182 gram Esrar maddesi ve tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde İmalatı Veya Ticareti" suçundan haklarında yasal işlen yapılan iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.