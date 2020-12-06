Kediler Şanlıurfa’da da ev sahibi oluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kendi sanat atölyelerinde üretilen eskiyen otomobil lastikleri ile yapılan kedi evleri sokak kedilerini kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak.

HAYVAN DOSTU BİR BELEDİYE

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği kedi evleri içerisinde kedi maması ve su bulunacak. Sokakta yaşayan canlıları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, kedi evlerini şehrin belirli bölgelerine yerleştirmeye başladı.

ŞANLIURFA GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Kentin birçok noktasına yerleştirdiği kedi evleri ile sahipsiz sokak kedilerine yeni bir yuva kuran Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler ve gönüllülerden oluşan ekiplerin de katılımıyla vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kedi evleri kent genelinde daha da yaygınlaştırılacak.

HAYVAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULACAK

Sahipsiz hayvanların beslenmesi için iyi niyetle bırakılan artık ev yemeklerinin, tam tersine bozulma riski nedeniyle hayvan sağlığını tehdit ettiğini ve çevre kirliliği yarattığını vurgulayan ekipler kedi evlerinin önüne bıraktıkları kaplara kuru mama ve su koyarak yemek artığı yerine mama tercih ediyor.