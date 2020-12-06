Kendisine küfür eden oğlunu vurdu

Adana'nın Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde 2 Aralık akşamı, baba Murat B. ve oğlu İmam B. ile kendisine küfür ettiği için sokak ortasında tartıştı. Eve giden İmam B, aşağıda bulunan babasına küfür etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine baba Murat B. pompalı tüfekle 5 el evine doğru ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Babasının açtığı ateş sonucu İmam B. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Murat B. polis tarafından yakalandı. Tutuklanan babanın ifadesinde, oğlunun kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Hastanede tedavisi süren İmam B. hayati tehlikeyi atlattı.