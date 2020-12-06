Kimi evini, kimi işyerini kumarhaneye çevirdi

Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan bazı kahvehane ve kıraathanelerin yanı sıra dernek lokali gibi mekanların gizlice açılıp, buralarda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler daha önce tespit edilen 40 adrese baskın yaptı.

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Operasyonda 503 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslara kumar oynamaktan 227 bin 250 lira, maske ve sosyal mesafe ihlalinden dolayı da 684 bin 450 lira olmak üzere toplam 911 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynatılan 40 işyeri kapatılıp mühürlenirken, mekan sahipleri hakkında da adli işlem yapıldı.

"BİZ GÜN YAPIYORDUK"

Okey oyunu üzerinden kumar oynanırken suçüstü yakalanan 4 kadının, "Biz gün yapıyorduk. Keyif için okey oynuyorduk" savunması yapması da dikkat çekti. Operasyonda 95 bin lira nakit para ele geçirildiği, 41 kişiye de 'kumar oynatmaktan' işlem yapıldığı bildirildi.