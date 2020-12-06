Kısıtlamaya rağmen sokağa çıktı! Polisten kaçarken kaza yaptı!

İstanbul'un ilçelerinden Başakşehir'e bağlı Ziya Gökalp Mahallesi TEM Kuzey yan yolda hafta sonu kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, saat 11.30 sıralarında şüpheli bulduğu 34 CGY 318 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polislerin DUR ihtarına uymayan sürücü Özkan Ö, kamyonetle kaçmaya başladı. İhbar üzerine kaçan kamyoneti yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kovalamaca sonrasında, TEM Kuzey yan yol İkitelli sapağında önce bariyerlere daha sonra polis aracına vurarak kaza yaptı.

Kazada sürücü Özkan Ö., yaralanırken, kamyonette yanında bulunan arkadaşı Murat M., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başından yaralanan sürücü Özkan Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.