Kocaeli’nde ilk gün 176 kişi yasağı ihlal etti

Tüm dünyada olduğu gibi, yurdumuzda da koronavirüs' salgınının yayılmasını önlemek amacıyla verilen mücadele devam ediyor. Son zamanlarda artan vakalar üzerine alınan ek tedbirlere istinaden hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı saat 20.00 itibarı ile başladı. Kocaeli'nde yasaklar ile birlikte başlayan denetimlerde ilk gün 808 iş yeri denetlenirken, 12 bin 850 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

176 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Kocaeli genelinde yapılan denetimlerde, Karantina ihlali yapan 15,maske takma kuralına uymayan 48 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişi ile 1 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 14 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 176 kişiye idari para cezası kesildi. Ayrıca belirtilen saatler dışında faaliyet gösteren 12 iş yerinede idari para cezası kesildi. Toplamda 218 adet idari para cezası kesilen uygulamada, yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı. Ayrıca, Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde bin 43araç kontrol edildi.