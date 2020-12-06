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için bu sessizlik çok güzel Türkiyem

Giriş Tarihi: 6.12.2020 ABONE OL
Koronasız günler için bu sessizlik çok güzel Türkiyem
Önceki akşam 21.00'den itibaren başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla meydanlar boş kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında kısıtlamalara uyuyor. 20 bin 101 uygulama noktasında ekiplerimiz, kontroller gerçekleştiriyor. 78 bin 873 kamerayla tedbirlere riayet edilip edilmediği takip ediliyor. Bu kısıtlamalar, bizi aydınlığa çıkaracak, bu salgından kurtulmamızı sağlayacak" dedi. Bazı belediye ekiplerinin boş sokaklarda temizlik dezenfektasyon çalışması yaptığı görüldü. Tarihi meydanlarda ise sadece turistler vardı.

Mustafa KAYA-Yunus Emre KAVAK-Özgür ÖZDEMİR-Tuna ÇAM-Ali FAİK ATAY- Hüseyin KAÇAR- Ercan TOPAÇ-Aziz ÖNALMeral YILDIZ- Ceren KURTYE-Mehmet İŞ-Ahmet KAVAK-Mehmet YILDIRIM-Ömer ÇETİN-Barış SAVAŞ-Nezir GÜNEŞ/SABAH
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Koronasız günler için bu sessizlik çok güzel Türkiyem
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