Koronasız günler için bu sessizlik çok güzel Türkiyem

Önceki akşam 21.00'den itibaren başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla meydanlar boş kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Vatandaşlarımız Türkiye'nin her noktasında kısıtlamalara uyuyor. 20 bin 101 uygulama noktasında ekiplerimiz, kontroller gerçekleştiriyor. 78 bin 873 kamerayla tedbirlere riayet edilip edilmediği takip ediliyor. Bu kısıtlamalar, bizi aydınlığa çıkaracak, bu salgından kurtulmamızı sağlayacak" dedi. Bazı belediye ekiplerinin boş sokaklarda temizlik dezenfektasyon çalışması yaptığı görüldü. Tarihi meydanlarda ise sadece turistler vardı.