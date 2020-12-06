Koronavirüsten 13 gazeteci hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bugüne kadar 13 gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirtti. TGF'den yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de can almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, salgından en fazla etkilenen mesleklerin başında gazeteciliğin geldiği vurgulandı.
Vakaların ve ölümlerin ciddi oranda artış gösterdiği kaydedilen açıklamada, gazetecilerin hastalığa görev başında yakalandığı ve gazetecilik mesleğinin riskli gruplar arasında olduğu vurgulandı.
TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Kamu yararına çalışan halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle sürekli yüz yüze olmaları açısından meslektaşlarımıza, sağlıklı bir ortamda görev yapmaları için sağlık çalışanlarından hemen sonra Kovid-19 aşısı yapılmalıdır." dedi.
Açıklamaya göre, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri ve çalıştığı kurumlar şunlar: