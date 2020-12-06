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Koronavirüsten 13 gazeteci hayatını kaybetti

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok ölüme neden olan koronavirüs 13 gazetecinin de yaşamını yitirmesine sebep oldu. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Kamu yararına çalışan halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle sürekli yüz yüze olmaları açısından meslektaşlarımıza, sağlıklı bir ortamda görev yapmaları için sağlık çalışanlarından hemen sonra Kovid-19 aşısı yapılmalıdır." dedi.

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Giriş Tarihi: 6.12.2020 15:45 ABONE OL
Koronavirüsten 13 gazeteci hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bugüne kadar 13 gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirtti. TGF'den yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de can almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, salgından en fazla etkilenen mesleklerin başında gazeteciliğin geldiği vurgulandı.

Vakaların ve ölümlerin ciddi oranda artış gösterdiği kaydedilen açıklamada, gazetecilerin hastalığa görev başında yakalandığı ve gazetecilik mesleğinin riskli gruplar arasında olduğu vurgulandı.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Kamu yararına çalışan halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle sürekli yüz yüze olmaları açısından meslektaşlarımıza, sağlıklı bir ortamda görev yapmaları için sağlık çalışanlarından hemen sonra Kovid-19 aşısı yapılmalıdır." dedi.

Açıklamaya göre, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri ve çalıştığı kurumlar şunlar:

  1. Hikmet Bakan /Van - Atv - Show Tv
  2. Yılmaz Tarancı / Diyarbakır - dokuz/haber.com
  3. Akif Çelik / Malatya – ASYMD
  4. Cengiz Koncuk / Gaziantep - Amatörce Gazetesi
  5. Ahmet Kekeç / İstanbul - Star
  6. Hacı Bozkurt / Adıyaman - DHA
  7. Ferhat Koç / Ankara - Milli Gazete
  8. Hasan Can / TRT - Konya Ereğli
  9. Süleyman Usta / Rize - Sarıyer Gazetesi, Çay TV
  10. İbrahim Toru /Şanlıurfa - Kanal Urfa TV
  11. İlhan Erk / Adana / Spor Yazarı
  12. Tevfik Fazlı Doğan / Hatay - Zafer Gazetesi
  13. Yakup Kocabaş / Gazipaşa-Antalya - Gündem Gazetesi

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Koronavirüsten 13 gazeteci hayatını kaybetti
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