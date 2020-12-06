Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüsten 13 gazeteci hayatını kaybetti

Koronavirüsten 13 gazeteci hayatını kaybetti Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok ölüme neden olan koronavirüs 13 gazetecinin de yaşamını yitirmesine sebep oldu. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Kamu yararına çalışan halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle sürekli yüz yüze olmaları açısından meslektaşlarımıza, sağlıklı bir ortamda görev yapmaları için sağlık çalışanlarından hemen sonra Kovid-19 aşısı yapılmalıdır." dedi.

ALP KÖRÜKCÜ Giriş Tarihi: 6.12.2020 15:45 ABONE OL