Köy okullarına ‘Işık’ saçtı

BATMAN'IN Kozluk ilçesinde okul müdürü olarak görev yapan Murat Işık'ın "Köy okullarımızı renklendiriyoruz" kampanyası ülke çapında büyük yankı uyandırdı. Işık ve öğretmen arkadaşları tarafından başlatılan gönüllü hareketi kısa sürede 70 gönüllüye ulaştı. Çayhan Köyü İlkokulu Müdürü Murat Işık, imkânsızlıklar nedeniyle boyanamayan köy okullarını boyamaya karar verdi. Bir kaç arkadaşıyla birlikte okulları baştan sona boyayan öğretmenler, yaptıkları çalışmaları öncesi ve sonrası olarak fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Işık, "Boyanmayan köy okulu kalmasın diye yola çıkmıştık. 13 okul boyadık, 200 okul sırada" dedi.