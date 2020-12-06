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’da itfaiye eri alımında skandal

Bodrum ilçe Başkanı , Büyükşehir Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği itfaiye eri alımında 176 kişinin girdiği sözlü sınavda puanı en düşük adayların kazandırıldığını iddia etti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 6.12.2020 23:18 ABONE OL
Muğla’da itfaiye eri alımında skandal

Bodrum AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ınn itfaiye eri alımına ilişkin sarsıcı iddialarda bulundu. Gökmen sosyal medyadan adresinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımında KPSS puanına göre ilk 12'de yer alan tüm adayları eleyip, 176 kişinin girdiği sözlü sınavda en sonda yer alan adayları kazandırdı.


AK Parti Bodrum ilçe Başkanı Osman Gökmen


1- KPSS puanına göre ilk 50'de yer alan sadece 6 aday kazandırılmış, yüksek puanlı 44 aday ise elenmiştir.
2- Kazandığı açıklanan adayların 11'i KPSS puanına göre oluşturulan listenin sonunda yer almaktadır.
3- 87 puanlı adaylar varken 53 KPSS puanlı adaylar sözlü sınav sonrasında Başarılı olarak açıklanmıştır.
Bu sonuçlar, sözlü sınavda açık olarak torpil yapıldığını göstermektedir.
Sayın Gürün her geçen gün personele uyguladığınız haksızlıklar konuşulurken sizin Adalet anlayınız bu mu?
Hakkını yediğiniz bu gençlerimiz ve aileleri size gerekli cevabı sandıkta verecektir. Ha bide maskenizi doğru takın doktor Osman Gürün; zira maskeniz düşmek üzere..."

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Muğla’da itfaiye eri alımında skandal
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