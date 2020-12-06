Muhteşem gece

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binası, müzikseverlerle buluştu. CSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe akşamı açılışını yaptığı yeni konser salonunda, Genel Müzik Direktörü ve şefi Cemi'i Can Deliorman'ın yönetiminde önceki akşam sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Pandemi önlemlerinin yoğun bir şekilde alındığı yeni binada, misafirlerden binaya girerken HES kodu istendi. CSO, dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşleri Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde ağırladı. Ailesine bu yıl yeni katılan sanatçılarla ilk kez müzikseverlerin karşısına çıkan CSO, Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe, Ferit Tüzün'ün Türk Kapriçyosu eserlerini icra etti, Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin icra ettiği Wolfgang Amadeus Mozart'ın "İki Piyano ve Orkestra İçin Konçerto" eserine eşlik etti. Pekinel kardeşler yoğun alkış üzerine bir eser daha icra etti. Dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu'nun seslendirdiği Georges Bizet'nin "Habanera" yorumu ise sanatseverlerden büyük alkış aldı.Müziksever Ayşen Üşenmez, "Yıllardır beklenen bir bina. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hak ettiği, ülkemizin hak ettiği bir bina hepimize hayırlı olsun" dedi. İranlı müziksever Faraz Safai ise CSO yeni konser salonunun açılışını aylardır beklediklerini belirterek, "Yeni binanın açılmasını dört gözle bekledik. 'Konser olmayacak' diye korkmuştuk, meraktaydık Allah'a şükür açıldı. Güzel bir program izleyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.DÜNYA standartlarında eser olan ve teknolojiyi zarafetle birleştiren bir anlayışla projelendirilen CSO yeni konser salonunun proje müellif mimarları Semra ve Özcan Uygur, konser öncesi açıklamada bulundu. Semra Uygur, "Bu yapı, Türkiye'de senfonik müzik salonu olarak yapılan ilk mekân olması açısından da çok önemli" dedi. 1992'de katıldıkları CSO Konser Salonu ve Koro Binaları Mimari Yarışması'nda birincilik aldıklarını belirten Özcan Uygur da mekânı aynen açıldığı haliyle hayal ettiklerini ve neticenin hayallerindeki gibi olduğunu, yeni sanat mekânının Ankaralılara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.