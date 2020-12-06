Nevşehir’de caddeler foşur foşur yıkandı

Nevşehir Belediyesi tarafından ilki ilkbaharda gerçekleştirilen cadde ve sokakların itfaiye araçları ve temizlik ekiplerince yıkanma çalışması, yeniden yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye, Zabıta ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekibin kentin işlek caddeleri ve kaldırımlarını fırça ve köpüklü suyla yıkaması, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Gerçekleştirilen yıkama ve dezenfekte çalışmalarında cadde üzerinde bulunan çöp konteynırları, kovaları, otobüs durakları, ızgaralar, korkuluklar ve yaya kaldırımları alanlar detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada, daha önce yaptıkları temizlik çalışmasını sosyal medyada "Foşur foşur yıkadık" şeklinde paylaştıklarında büyük beğeni toplandığını, benzer uygulamanın kış mevsimi öncesinde de gerçekleştirdiklerini belirtti.