Osmanlı'nın ayak izinde sessizlik hakim

UNESCO tarafından 1995 yılında Türkiye'de koruma altına alınan ilk ilçe olan Karabük, Osmanlı ahşap mimarisinin ve kültürünün günümüzde de yaşatılıyor olması ve doğal güzellikleri ile nedeniyle Koronavirüs salgını öncesine kadar başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere yabancı turistlerin akımına uğrarken, virüs sonrası seyahat yasağı kaldırıldığı haziran ayından itibaren de ise özellikle hafta sonraları Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerden yerli turistlerin hem stres atmak hem de doğal ile tarihi güzellikleri görmek için yerli turist akımına uğruyordu.

Koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi nedeniyle ilk defa uygulanan Cumartesi ve Pazar günlerinde belli kişiler hariç sokağa yasağı uygulanması nedeniyle Türkiye'de "Korumanın Başkenti" olarak anılan Safranbolu sessizliğe büründü.

Türkiye'nin ilk cam terası, Türkiye'nin 4. Büyük mağarası ve birbirinden güzel Osmanlı ahşap mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği Safranbolu tarihi konakları özlemle o eski günlerini bekliyor.

ÇEŞMİ CİHAN SESSİZ

Öte yandan Ankara'nın denizi olarak anılan ve Fatih Sultan Mehmet Sultan tarafından "Lala bura Çeşm-i Cihan Ola" dediği Bartın'ın Amasra ilçesi de aynı sessizliğe büründü. Özellikle hafta sonları Ankara halkı bu şirin ilçeye akın ediyordu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise 3 bin yıllık tarihi geçmişi ve Batı Karadeniz'in incisi olan ilçemizde sağlıklı günlerde tekrar misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyacaklarını ve herkesten bu salgın dönemini en kısa süre de atlatılması için "maske, mesafe ve hijyen" kuralına uymalarını istedi. İlkbahardan itibaren bu doğal ve tarihi güzellikleri görmek istiyorsak lütfen kurallara uyalım diye sözlerine ekledi.