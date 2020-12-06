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Polis aç kalan kazları besledi

’de polis ekipleri Kızılırmak’taki kazları besledi.

ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 6.12.2020 16:23 ABONE OL
Polis aç kalan kazları besledi

Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kazların yardımına polis ekipleri yetişti.

Vatandaşların sık sık uğrayıp beslediği kazlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Şehit Mehmet Halaç Polis Merkezi ekipleri, pandemi nedeniyle vatandaşların sokağa çıkamamasından ötürü yiyecek bulmakta zorlanan ilçenin simgesi haline gelen kazları polis ekipleri besledi.

Duyarlı polis ekipleri satın aldıkları ekmeklerle kazların karnını doyurdu.

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Polis aç kalan kazları besledi
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