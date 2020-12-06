Profesör Murat Sunkar'dan 'deprem sonrası çökme' uyarısı: Hazırlıklı olunmalı...

ELAZIĞ DEPREMİ BÜTÜN FAYLARI TETİKLEDİ

Sunkar, "Kurtalan'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem bölge için sürpriz olarak görülse de bölgede her zaman bu büyüklükteki depremler olağandır." ifadesini kullandı.

Sunkar, şöyle devam etti:

"Belki bu alandaki hareketliliği Türkiye ölçeğindeki tektonik hareketlilikle açıklamak daha doğru olacaktır. Çünkü 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydan gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle Türkiye'nin bulunduğu alandaki bütün fayların tetiklendiğini düşünmekteyim. Nitekim 24 Ocak 2020 tarihinden sonra Türkiye'nin doğusu ve batısında meydana gelen depremler bu görüşümü desteklemektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu hareketin devam edeceğini düşünüyorum."

"KIRSAL DÖNÜŞÜM PROJESİ' BAŞLATILMALI"

Siirt ve Kurtalan çevresinin deprem sicilinin çok kabarık olmadığını ve çok aktif faylar üzerinde yer alamadığı için bölgede 6 ve üzeri depremin yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu aktaran Sunkar, burada genelde büyüklüğü 5 civarında olan depremler yaşanabileceğini vurguladı.

Bölge genelinde muhtemel orta büyüklükteki depremlerin kırsal ve kentsel alanlardaki eski yapılar üzerinde etkili olacağına dikkati çeken Sunkar, "Bu nedenle bu tip konutları kullanan insanların çok dikkatli olması gereklidir. Kırsal alanlarda şekilsiz taş malzeme ve zayıf kerpiçten yapılan meskenler terk edilerek en kısa sürede yenilenmelidir. Türkiye genelinde kırsal yerleşmelerde karşımıza çıkan bu durum için 'Kırsal Dönüşüm Projesi' başlatılmalıdır." dedi.

"GENİŞ ÇAPLI ÇÖKMELERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMALI"

Prof. Dr. Murat Sunkar, Siirt çevresinde diğer bölgelerden farklı olarak "örtülü karstlaşma" denilen mağara gelişimlerinin görüldüğünü bildirdi.

Sunkar, "Yaşanacak depremlerle Batman, Kurtalan ve Siirt çevresinde obruk oluşumu gibi geniş çaplı çökmelere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Deprem faktörü düşünülerek Kurtalan ilçe merkezinde çok katlı apartman yapımı terk edilmelidir. Ayrıca daha gevşek zemin özelliği gösteren alanlar yerleşmeye kapatılmalıdır. Kısaca ovaya doğru kayma durdurulmalıdır." dedi.