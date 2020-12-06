Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA!

Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango Online üzerinden MP TV aracılığıyla yapılan canlı çekilişte şanslı numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları 6 Aralık 2020 Pazar günü Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında belli oluyor. Bugünkü çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru bilerek büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaralar için 6 Aralık MPİ Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Bu başlık altında 6 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama motoru detaylarını bulabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (6 ARALIK 2020 PAZAR)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ile 6 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları - kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;