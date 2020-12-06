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Sonuçları açıklandı mı? ile - sayfası BURADA!

ile ortaklığında Çarşamba ve Pazar günlerinden bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları çekilen MPİ sonuçları 6 Aralık günü belli olacak. Milli Piyango Online’dan bugünkü için kupon dolduran ve şanslı numaraları tahmin ederek sahibi olmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek adına 6 Aralık MPİ ? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 6 Aralık MPİ ile sayfası detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 6.12.2020 19:50 Son Güncelleme: 6.12.2020 19:51 ABONE OL
Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA!

Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango Online üzerinden MP TV aracılığıyla yapılan canlı çekilişte şanslı numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları 6 Aralık 2020 Pazar günü Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında belli oluyor. Bugünkü çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru bilerek büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaralar için 6 Aralık MPİ Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Bu başlık altında 6 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama motoru detaylarını bulabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (6 ARALIK 2020 PAZAR)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ile 6 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları - kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Şans Topu Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası BURADA!
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