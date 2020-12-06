Siirt’te deprem hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde, Siirt Valiliği Koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde Bakanlıkça görevlendirilen 40 kişilik teknik ekiple hasar tespit çalışması yapılıyor.

Hasar tespit çalışmaları sonucunda, Kurtalan Merkez ve Köylerinde; 62 hasarsız, 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildi.

Siirt merkezinde ise 91 hasarsız, 10 az hasarlı bina tespit edildiği öğrenildi.

Alo 181 hattına yapılan başvurular, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve dilekçeler ile yapılan başvurular, ivedilikle incelenirken, ayrıca okullar, camiler ve kamu binalarında da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.