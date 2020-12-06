Şırnak’ta narkotik operasyonu:13 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince narkotik suçların engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. 6 Aralık 2020 tarihinde Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda 126 gram eroin, 140 gram esrar, 63 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ve 35 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.