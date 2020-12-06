Son dakika... Aldatıldığını düşünen kadın otel lobisinde çırılçıplak soyundu!

İstanbul'da bir otelde yaşanan son dakika gelişmesi şoke etti! Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir genç kadın, takip ettiği erkek arkadaşının Beyoğlu'nda bulunan bir otele girdiğini gördü. Otelde Resepsiyon görevlisinden sevgilisinin kaldığı oda numarasını öğrenmek isteyen genç kadın, istediğini alamayınca görevlileri rezillik çıkarmakla tehdit ettikten sonra soyunmaya başladı. Rezaletin görüntüleri de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar;