Son dakika! Bir binanın bodrum katında tutulan ve ses telleri alınan köpeklerle ilgili korkunç ayrıntılar!

SES TELLERİ ALINMIŞ

Yapılan incelemede evde köpeklerin çiftleştirildiği, daha sonra ise yavruların kayıt dışı ve yasadışı olarak satışı yapıldığı belirlendi. Merdiven altı üretim olarak tabir edilen uygunsuz ortamda çiftleştirilen köpeklerin Türkiye'nin birçok yerine satıldığı ortaya çıkarıldı. Köpeklerin bulunduğu bölümde çok sayıda ilaç ve medikal malzemeler de bulundu. Cangül Ç. köpeklere ilaç vermediğini, medikal işlem uygulamadığını, bulunan ilaç ve medikal malzemelerin veteriner hekim tarafından kullanıldığını söyledi. Ancak yapılan kontrollerde köpeklerin havlama seslerinin çıkmaması için ses tellerine müdahale edildiği belirlendi. Çevredekilerin ve apartmanda oturan diğer ailelerin köpeklerin havlamalarını duymamaları için endoskopik müdahale ile köpeklerin ses tellerinin alındığı, havlamalarına rağmen köpeklerde ses çıkmadığı da belirlendi.