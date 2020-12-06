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SON DAKİKA: ile sallandı! ve son depremler listesi (6 Aralık Pazar)

ve tarafından gelen son dakika haberine göre, ’da 3.0 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan sarsıntı, il bazlı olarak ufak çaplı bir paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar ‘deprem mi oldu, nerede oldu?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 6 Aralık Bursa depremine ilişkin detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 6.12.2020 14:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Bursa deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 6 Aralık Pazar

Az önce gelen son dakika haberine göre, Bursa'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre depremin şiddeti 3.0 olarak belirlendi. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer almasından dolayı zaman zaman yaşanan ufak çaplı sarsıntılar bu araştırmalara da hız kazandırmış durumda. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Bursa depremine ilişkin detaylar…

SON DERPEMLER: BURSA'DA 3.0 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre bugün saatler 14.29'u gösterdiğinde Bursa Nilüfer bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? ( 6 ARALIK 2020 PAZAR)

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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SON DAKİKA: Bursa deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (6 Aralık Pazar)
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