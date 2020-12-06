SON DAKİKA: Bursa deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (6 Aralık Pazar)

Az önce gelen son dakika haberine göre, Bursa'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre depremin şiddeti 3.0 olarak belirlendi. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer almasından dolayı zaman zaman yaşanan ufak çaplı sarsıntılar bu araştırmalara da hız kazandırmış durumda. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Bursa depremine ilişkin detaylar…

SON DERPEMLER: BURSA'DA 3.0 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre bugün saatler 14.29'u gösterdiğinde Bursa Nilüfer bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.