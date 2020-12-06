SON DAKİKA! E Devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı: Şehirler arası seyahat belgesi nasıl ve nereden alınır?

Şehirler arası seyahat izin belgesi son dakika haberi: Koronavirüs salgınının da yaşanan artış, tedbirleri de beraberinde getirdi. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirlere göre, Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu ise Cuma günü saat 21.00'dan başlayıp Pazartesi günü 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre ise, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar, Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Peki, seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Şehirler arası seyahat için nereden belge alınır? İşte e-Devlet ile seyahat izni belgesi alma ekranı

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İÇİN NEREDEN BELGE ALINIR?

Seyahat izni almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. e-Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Aynı zamanda sistem üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.