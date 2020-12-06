Son dakika haberi: Apartman sakinleri suçüstü yakaladı, linçten polis kurtardı!

SON DAKİKA HABERİ! Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen bir apartmanın deposunda hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Apartman sakinleri tarafından sopa ve terliklerle linç edilmek istenen şüpheli ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.