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Son dakika haberi: Apartman sakinleri suçüstü yakaladı, linçten polis kurtardı!

'nın merkez Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Son dakika haberine göre apartman sakinleri, binanın çatısından gelen sesler üzerine ellerinde sopalarla çatıya çıkınca hırsızlık şüphelisini yakalayarak tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi linç edilmekten güçlükle kurtardı. Şüpheli, polis arasına bindirildiği sırada da bazı vatandaşlar şüpheliye ayakkabı ve terlik fırlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.12.2020 09:41 Son Güncelleme: 6.12.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Apartman sakinleri suçüstü yakaladı, linçten polis kurtardı!

SON DAKİKA HABERİ! Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen bir apartmanın deposunda hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Apartman sakinleri tarafından sopa ve terliklerle linç edilmek istenen şüpheli ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

SESLER DUYUNCA SOPAYLA ÇATIYA ÇIKTILAR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Sokak'ta bir apartman dairesinde oturan vatandaşlar, apartmanın çatı katındaki depodan sesler geldiğini duydu.

Ellerine sopa alarak çatı katına çıkan apartman sakinleri, depodan hırsızlık yapmaya çalışan genci fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şüpheli A.F.S. 'yi (22) kurtararak gözaltına aldı.

Bazı vatandaşların, şüpheli A.F.S. 'ye terlik ve ayakkabı fırlattığı görüldü. Ekip aracına alınan A.F.S, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Apartman sakinleri suçüstü yakaladı, linçten polis kurtardı!
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