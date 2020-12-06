Son dakika haberi | Bu hafta sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

Koronavirüs nedeniyle ülkemizde kısıtlamalar yeniden yürürlüğe girmiş olup bu kısıtlamalar arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Vatandaşlar konu ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ederken saatler ve genelge detayları da bu kapsamda önem kazanıyor. Hafta içi belli saat dilimlerinde, hafta sonu ise tüm günü kapsayacak şekilde olan sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı genelge detayları son dakika haberi…
İlk olarak 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı detayları araştırılmaya başlandı. Hafta içi belirlenen saatlerde, hafta sonu ise tüm günü kapsayacak şekilde uygulanan kısıtlamanın hafta sonu kısmının bitmesine az bir zaman kala sokağa çıkma yasağı saatleri araştırılıyor. Peki; sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
GENELGEYLE DETAYLAR PAYLAŞILDI
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede, ilk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.
Genelgede, şu ifadelere yer verildi:"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulama olarak 1 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir."