Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı?

Salgın ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbir kararları İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika duyurulurken gözler şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylara çevrildi. Belirli sebepler dolayısıyla il dışına çıkması gereken vatandaşlar bu konuda bir kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması gibi birçok farklı tedbir kararı 1 Aralık Salı günü itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İl dışına çıkmak yasak mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika genelgesinin detayları…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? İL DIŞINA ÇIKMAK SERBEST Mİ?

Yeni tedbirlerin uygulamaya geçmesiyle beraber vatandaşlar bu kısıtlamalara ilişkin detayları merak ediyor. Hafta sonu ve hafta içinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile beraber vatandaşlar kısıtlama saatlerinin dışında şehirler arası seyahat yasağı olmadan il dışına çıkabilirken kısıtlamanın uygulandığı saatlerde ise istisnai durumlar dışında şehir değiştiremiyor…