Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı?

Salgın ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbir kararları İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika duyurulurken gözler şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylara çevrildi. Belirli sebepler dolayısıyla il dışına çıkması gereken vatandaşlar bu konuda bir kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması gibi birçok farklı tedbir kararı 1 Aralık Salı günü itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İl dışına çıkmak yasak mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika genelgesinin detayları…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? İL DIŞINA ÇIKMAK SERBEST Mİ?
Yeni tedbirlerin uygulamaya geçmesiyle beraber vatandaşlar bu kısıtlamalara ilişkin detayları merak ediyor. Hafta sonu ve hafta içinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile beraber vatandaşlar kısıtlama saatlerinin dışında şehirler arası seyahat yasağı olmadan il dışına çıkabilirken kısıtlamanın uygulandığı saatlerde ise istisnai durumlar dışında şehir değiştiremiyor…
Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
**Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.
Kısıtlama saatlerinde zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,