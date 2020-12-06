SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı saatleri - Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta? Genelge detayları...

Koronavirüs nedeniyle ülkemizde kısıtlamalar yeniden yürürlüğe girmiş olup bu kısıtlamalar arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Vatandaşlar konu ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ederken saatler ve genelge detayları da bu kapsamda önem kazanıyor. Hafta içi belli saat dilimlerinde, hafta sonu ise tüm günü kapsayacak şekilde olan sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı genelge detayları son dakika haberi…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BİTECEK? HAFTA İÇİ – HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İlk olarak 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı detayları araştırılmaya başlandı. Hafta içi belirlenen saatlerde, hafta sonu ise tüm günü kapsayacak şekilde uygulanan kısıtlamanın hafta sonu kısmının bitmesine az bir zaman kala sokağa çıkma yasağı saatleri araştırılıyor. Peki; sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?