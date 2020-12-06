Tarihi burçlara işlevsellik kazandırılacak

Diyarbakır'ın Elazığ yolunda devam eden çalışmaların yapıldığı alanı denetleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yürütülen yol, kavşak ve peyzaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sonrasında incelemelerini Diyarbakır'ın en merkezi ve tarihi alanlarından birisi olan Dağkapı'da sürdüren Vali Karaloğlu, hem meydan ve çevresinde hem de yine Dağkapı Meydanında vatandaşların uğrak alışveriş yerlerinden olan Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısında denetimlerde bulundu.

İncelemeleri esnasında Karaloğlu, Dağkapı ve çevresini, sahip olduğu değerlerle birlikte yeniden konumlandırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

BURÇLAR MÜZE VE KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

Ardından ihya çalışmaları tüm hızıyla devam eden tarihi surlarda bulunan bir, iki ve beş nolu (Tek Beden) burçları da ziyaret eden Karaloğlu, yetkililerden burçların daha işlevsel hale getirilmesini istedi. Diğer tüm burçlarda olduğu gibi Tek Beden burcunun da korunmayı ve yaşayan bir mekân olarak geleceğe aktarılmayı beklediğini ifade eden Vali Karaloğlu, yetkililere, burcun kültür ve turizm alanına kazandırılmasına dönük gereken her şeyin yapılması talimatını verdi. Bir ve iki nolu burçlarla incelemelerine devam eden Karaloğlu, mimari tasarımıyla göz dolduran bu iki önemli değerin yaşatılarak, diğer burçlarda olduğu gibi bu burçların da işlevsel hale getirileceğini belirtti.

Karaloğlu, bu amaçla burçların hat müzesi, sanat galerisi aynı zamanda kültür, sanat kurslarının da yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini ifade ederek bir ve iki nolu burçların Müze ve Kültür Merkezi olarak yeniden fonksiyonlandırılacağını söyledi. Öte yandan Vali Karaloğlu, restorasyonu tamamlanan tüm burçların turizme kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.