Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tarladaki yangında 1 yaşındaki bebek öldü

Tarladaki yangında 1 yaşındaki bebek öldü

’da tarlada çıkan yangında 1 yaşındaki bebek yanarak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 6.12.2020 14:47 ABONE OL
Tarladaki yangında 1 yaşındaki bebek öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 yaşındaki bebek yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesine bağlı Elgün kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahallede yaşayan Yeten ailesi, çocuklarıyla birlikte mısır toplamak için tarlaya gittiler. Tarlada çocukların mısır pişirmek için yaktığı ateş, kısa sürede etrafa yayıldı. Yayılan yangınla birlikte alevlerin arasında kalan ailenin 1 yaşındaki bebeği Ahmet Umut Yeten'in vücudu ileri derece yandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarladaki yangında 1 yaşındaki bebek öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA