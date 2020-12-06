Tarladaki yangında 1 yaşındaki bebek öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 yaşındaki bebek yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesine bağlı Elgün kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahallede yaşayan Yeten ailesi, çocuklarıyla birlikte mısır toplamak için tarlaya gittiler. Tarlada çocukların mısır pişirmek için yaktığı ateş, kısa sürede etrafa yayıldı. Yayılan yangınla birlikte alevlerin arasında kalan ailenin 1 yaşındaki bebeği Ahmet Umut Yeten'in vücudu ileri derece yandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.