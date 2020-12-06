Terörist başının yanına gönderilmek için açlık grevine başladı

Terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılandığı Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 yıl hapisle cezalandırılan ve halen Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski milletvekili Sabahat Tuncel açlık grevine başladı.

4 yıldan beri tutuklu yargılanan Tuncel'in İmralı'da tutuklu terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanına sevk edilmek için açlık grevi başlattığı öğrenildi. HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eşbaşkanı Gülten Kışanak, Gülser Yıldırım, Aysel Tuğluk, Sabahat Tuncel, Dersim Belediyesi eski eşbaşkanları Nurhayat Altun, Edibe Şahin gibi Kürt siyasetçilerin kaldıkları koğuşlara baskınlar yapılmış, kalem ve kitaplar dahil yazılı tüm materyallere el konulduğu kamuoyuna yansımıştı. El konulan materyaller arasında, Sabahat Tuncel'in açlık greivine başlamasına dair kaleme aldığı ve Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı Cezaevi'ne nakledilme talebinde bulunduğu dilekçe de yer alıyor.

MECLİSTEKİ TEK İŞİ ÖCALAN'DI

Tuncel, iki dönem milletvekilliği yaptığı dönemde de TBMM'de vatandaşların sorunlarını, bölgeyle ilgili talep ve önerilerle ilgilenmek yerine sadece Abdullah Öcalan'a sözde tecrit uygulandığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığına soru önergeleriyle tanınıyordu. Sabahat Tuncel, milletvekili olduğu dönemlerde de dokunulmazlık zırhının arkasına gizlenerek Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin birçok yerinde yasadışı korsan izinsiz gösterileri organize edip esnafı kepenk kapatmaya zorlayarak vatandaşları güvenlik güçlerine karşı kışkırtıp karşı karşıya getiriyordu. Tuncel 2011 yılında Şırnak Silopi'deki izinsiz Nevruz kutlamalarına müdahale eden Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner'i tokatladığı için 1 yıl hapisle cezalandırılmış, Çetiner'in açtığı 25 bin liralık tazminat davasını da kaybetmişti.