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Tırın dorsesinden çıktılar! Tır sürücüsü gözaltına alındı!

’da düzensiz kaçak göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan bir tır sürücüsü gözaltı alındı. Tırın dorsesinden; 2’si çocuk, 2’si kadın olmak üzere uyruklu kaçak göçmen çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 6.12.2020 15:44 ABONE OL
Tırın dorsesinden çıktılar! Tır sürücüsü gözaltına alındı!

İstanbul Polisi, Arnavutköy İlçesi'nde "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Ömerli Mahallesi'nde seyir halinde olan bir nakliyat tırının içerisinde yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenler bulunduğunu tespit eden İstanbul polisi, Almanya plakalı tırı durdurdu.

Tırın dorsesinden; 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere Suriye uyruklu dokuz kaçak göçmen çıktı. Tır şoförü Nihat S. (55) gözaltına alındı. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan ötürü yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Kurtarılan kaçak göçmenler ise İstanbul İl Göç İdaresi'nin misafirhanesine götürüldü.

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Tırın dorsesinden çıktılar! Tır sürücüsü gözaltına alındı!
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