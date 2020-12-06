Trabzon, sıfır atık projesinde öncü

Ülke genelinde yürütülen, israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını ilke edinen Sıfır Atık Projesi kapsamında Trabzon büyükşehir belediyesi tarafından 744 ayrı noktaya ikili sıfır atık setleri yerleştiriliyor. Trabzon Büyükşehir belediye başkanı Murat Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir Trabzon için sıfır atık çalışmalarına önem veriyoruz ve tüm binalarımızda Sıfır Atık Projesi'ni uyguluyoruz" dedi.

"PARKLARA VE YÜRÜYÜŞ YOLLARINA SIFIR ATIK SETİ YERLEŞTİRİLDİ"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesine ait yerleşkelerde, parklarda ve yürüyüş yollarında toplam 744 noktaya 'ikili sıfır atık setleri' yerleştirilmeye başlandı. Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021 tarihinden önce tüm parklar ve yürüyüş yollarında ikili sıfır atık setlerinin yer alacağı belirtildi.

"DAHA YAŞANILABİLİR TRABZON İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Trabzon büyükşehir belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarına önem verdiklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye, yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Sıfır Atık Projesi başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi, Hanımefendi Emine Erdoğan'ın bu projeyi sahiplenmesi ise projeye bambaşka bir boyut kazandırdı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir Trabzon için sıfır atık çalışmalarına önem veriyoruz ve tüm binalarımızda Sıfır Atık Projesi'ni uyguluyoruz. Yine geçtiğimiz aylarda Yalıncak yerleşkemizde atıkları kaynağında ayrıştırmaya başladık. Bu uygulamamızla, kompost makinemizden ayda 500 kg organik gübre üreterek, park ve bahçelerimizde kullanıyoruz. Şimdi de Büyükşehir Belediyemize ait yerleşkelere, parklara ve yürüyüş yollarına ikili sıfır atık seti yerleştirme çalışmalarına başlandı. Ayrıca Araklı Taşönü'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisi de tam anlamıyla hizmete girdiğinde çok modern bir tesise kavuşmuş olacağız. Tesiste bertaraftan sonra geriye çok az bir atık kalacak. Yeni sistemde depolayacağımız miktar, sıfıra yakın orana çekilmiş olacak ve ilimizin karbon salınımı azalacaktır. Hedef, 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasıdır. Bu noktada kıymetli Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.