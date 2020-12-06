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’de ve EYP anahtar sistemi ele gerildi

’de gerçekleştirilen operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve el yapımı patlayıcı anahtar sistemi ele geçirildi. Tespit edilen düzenekler güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 6.12.2020 13:19 ABONE OL
Tunceli’de EYP ve EYP anahtar sistemi ele gerildi

Tunceli'nin Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve el yapımı patlayıcı anahtar sistemi ele geçirilerek imha edildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ve 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) anahtar sistemi ele geçirilmiştir. Tespit edilen EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.

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Tunceli’de EYP ve EYP anahtar sistemi ele gerildi
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