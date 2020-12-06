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2020: Deprem riski en az ve en çok olan iller hangileri, nasıl yapılır?

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan depremlerin ardından Türkiye fay hatları sorgulama hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu bağlamda “Evimin altında fay hay hattı var mı?” sorusunun yanıtı merak ediliyr. ve MTA yenilenmiş aracılığıyla, oturduğunuz bölgenin deprem riski açısından güvenli olup olmadığını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, fay hattı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte 2020 Türkiye fay hattı haritası…

Giriş Tarihi: 6.12.2020 09:52 ABONE OL
Türkiye deprem risk haritası 2020: Deprem riski en az ve en çok olan iller hangileri, fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Geçtiğimiz gün Antalya açıklarında gerçekleşen ve AFAD tarafından şiddeti 5.2 olarak açıklanan depremin ardından fay hattı sorgulama konusu, en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Vatandaşlar, oturdukları evin altından fay hattı geçip geçmediğini, ikamet ettikleri bölge ve şehrin deprem riski taşıyıp taşımadığınız söz konusu fay hattı sorgulama işlemi ile öğrenebiliyor. İşte AFAD ve MTA ile fay fay hattı sorgulama işlemi ve Türkiye deprem riski haritası…

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OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI 2020

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FAY NEDİR?

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

FAY TÜRLERİ NELERDİR?

Dogrultu Atımlı Fay

Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayi ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardir.

Normal Atımlı Fay

Bu tür faylarda fay düzleminin bir tarafindaki blok yükselirken diger tarafındaki düşerek uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir. Bir başka değişle, bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir yada bir taraf yerinde dururken diğer taraf düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar bu türden normal atımlı faylardır.

Ters Atımlı Fay

Bu tür faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnizca fay düzlemi boyunca hareket eğim yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır. Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.

Verev (Oblik) Atımlı Fay

Fay düzlemi boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır.

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Türkiye deprem risk haritası 2020: Deprem riski en az ve en çok olan iller hangileri, fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
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