Uçağın pilotundan SMA’lı Demir Ali için özel anons

Ordu'da yaşayan avukat İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1.5 yaşındaki oğulları Demir Ali, tedavisi için gerekli 2.4 milyon doların toplanmasının ardından gen tedavisi için ABD'ye gitti. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle öğlen saatlerinde Ordu'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve 15.40'da ABD'nin Boston kentine giden Bayraktar ailesi uçağın kalkışı öncesi İstanbul Havalimanı'nda duygularını dile getirdi. Demir Ali'nin Ordu'dan İstanbul'a gelişinde uçağın pilotu özel olarak anons yaptı.

"GÖNÜLERDE YER BULDUK"

Kampanyaya 10 lira bağışlayacak 210 bin kişi arıyoruz diye başladıklarını ifade eden anne Ezgi Bayraktar; "210 bin kişiye 100 günde ulaşabildik. Bizim için yapılan yüklü bağışlarla çok küçük bağışların değeri aynı. Önemli olan bizim acımızı yüreklerinde hissetmeleriydi. Hep söylediğim bir laf var. 'Biz kimsenin cebine göz dikmedik. Gönüllerine göz diktik'. Demek ki o gönüllerde biz de yer bulabilmişiz ki kampanyamızı 100 günde tamamlayabildik "dedi.

"ÇOK GÜZEL DESTEKLER ALDIK"

"Bir yanda içimiz huzur dolu. Bir yanda aklımız Türkiye'de' diyen anne Bayraktar "Umarım bu tedaviye ihtiyaç olan herkes ulaşabilir. Demir Ali için limon satan, patates satanlar, kokoreç satanlar, bir günlük gelirini paylaşanlar oldu. Bunlar bizim için çok değerliydi. Bu kampanya 5-10 liralarla bitti. Çok büyük bir mücadele verdik. Tek başına başarabileceğimiz bir meblağ değildi. Ordu ve tüm Türkiye'den çok güzel destekler aldık aldık. O yüzden Demir Ali'yi iyileştirdikleri için minnettarım. "diye konuştu.

THY'YE TEŞEKKÜR

Kendilerine ulaşım desteği sağlayan Türk Hava Yolları'na ayrıca teşekkür eden Ezgi Bayraktar "Bizi Ordu'dan ailemiz gibi uğurladılar ve Boston'da karşılayacaklar. THY Demir Ali'nin sponsoru oldu. Onların da çok büyük desteği var bizde. Sokağa çıkma yasağından dolayı kimse biri uğurlayama gelememişti. THY bizi ailemizle birlikteymiş gibi hissettirdi" dedi.

"UÇARAK GİT, YÜRÜYEREK GEL DEMİR ALİ"

Demir Ali'nin tedavisinin 4 ay süreceğini belirten Bayraktar şunları söyledi:

"10 gün içinde gerekli ilacı almamız planlanıyor. Ondan sonra yoğun bir fizik tedavi sürece ile vücutta kaybettiğimiz şeyleri yerine koymaya çalışacağız. Ordu'da şimdi şöyle diyorlar " Uçarak git. Yürüyerek gel Demir Ali. Bu kadar erken olmama bile çok yakın zamanda yürüdüğünü görmeyi diliyoruz"

"İNSANLAR İYİLİKLERİNE DEVAM ETSİN"

Baba İbrahim Kubilay Bayraktar ise çok mutlu olduklarını ifade ederek "Herkese çok teşekkür ediyoruz. Benim 5 liramdan 10 liramdan ne olunacak denilmesin. Toplanan 20 milyona yakın paranın yüzde 60'ı 70'i hep 5 lira 10 lira 20 liraydı. İnsanlar bir araya gelince neler yapılabildiğinin Demir Ali özelinde farkında vardılar. Aynı şekilde iyiliklerine devam etsinler" diye konuştu.

PİLOTTAN ÖZEL ANONS

Demir Ali'nin Ordu'dan İstanbul'a getirilen uçağında da duygusal anlar yaşadı. Uçağın pilotu Demir Ali için özel bir anons yaparak "Bugün aramızda çok özel bir yolcumuz var. Demir Ali'ye ekibim şahsım ve Türk Hava Yolları adına önündeki bu meşakkatli süreçte SMA hastalığı tedavisinde başarılar diliyorum. Hayatındaki tüm mutlulukların kendisi ve ailesiyle birlikte olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.