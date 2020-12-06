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Vali, baba ve çocuklarına mezar olan evde inceleme yaptı

Valisi Dr. Osman Varol, çıkan yangın sonucu baba ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği evde incelemelerde bulundu.

Recep ÇİRİK
Giriş Tarihi: 6.12.2020 16:46 ABONE OL
Vali, baba ve çocuklarına mezar olan evde inceleme yaptı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, çıkan yangın sonucu baba ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği evde incelemelerde bulundu. Vali Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile birlikte, sobadan kaynaklanarak çıktığı tahmin edilen yangın sonucu 2 çocuğu ile birlikte babalarının yaşamını yitirdiği, 2 çocuk ve annelerinin ise yaralandığı olayın yaşandığı, Abide Mahallesi, Endüstri Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil eve gitti.

Yaşanan acı olayda, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Vali Varol, devletimizin tüm imkanlarıyla, ailemizin her zaman yanında olacağını, vatandaşlarımıza verilecek destekle mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

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Vali, baba ve çocuklarına mezar olan evde inceleme yaptı
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